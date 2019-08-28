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На Коноплянку появился претендент в Италии

11:48, 28 августа 2019
Футбол
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Коноплянка не нужен Шальке / фото: Bild

Об этом сообщил портал Tuttomercatoweb.

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По информации издания, президент клуба Серии А Массимо Ферреро лично контактировал с Коноплянкой и обсуждал с ним условия контракта. Именно финансовый аспект может стать главной преградой на пути к осуществлению сделки.

Изначально Коноплянка был близок к переходу в "Бешикташ" за 3 миллиона евро, однако сделка пока так и не состоялась, так как руководство турецкого клуба еще не приняло окончательное решение.

Контракт Коноплянки с немецким клубом истекает в конце сезона-2019/20. Немцы хотят избавиться от игрока и таким образом разгрузить зарплатную ведомость. Евгений не является игроком основы гельзенкирхенцев.

УНИАН ранее также сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Реала" в "Вальядолид".

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Теги: #футбол#Шальке#Евгений Коноплянка