Динамо - Олимпик: видеообзор матча УПЛ

Обе команды проводили свой первый матч после увольнения тренеров.

24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве встречались "Динамо" и "Олимпик". Команды играли в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Матч завершился вничью - 1:1.

"Олимпик" вышел вперед на 52-й минуте после удара Сергея Политыло, а "Динамо" отыгралось через десять минут благодаря точному удару Виктора Цыганкова.

Обе команды завершили матч в меньшинстве. На 68-й минуте прямую красную карточку получил Дмитрий Гришко, а на 85-й - Беньямин Вербич.

Видеообзор матча

Полное видео матча

"Динамо" проводило свой первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко. "Олимпик" также уволил предыдущего главного тренера - Жулио Сезара. К матчу против "Динамо" команду готовил Игорь Климовский.

Как сообщал УНИАН, возглавить "Олимпик" может экс-динамовец Горан Саблич.