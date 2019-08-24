Динамо - Олимпик: видеообзор матча УПЛ
21:27, 24 августа 2019Футбол
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Обе команды проводили свой первый матч после увольнения тренеров.
На счету Жерсона Родригеса один гол в четырех матчах за Динамо / фото: ФК Динамо Киев
24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве встречались "Динамо" и "Олимпик". Команды играли в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.
Матч завершился вничью - 1:1.
"Олимпик" вышел вперед на 52-й минуте после удара Сергея Политыло, а "Динамо" отыгралось через десять минут благодаря точному удару Виктора Цыганкова.
Обе команды завершили матч в меньшинстве. На 68-й минуте прямую красную карточку получил Дмитрий Гришко, а на 85-й - Беньямин Вербич.
Видеообзор матча
Полное видео матча
"Динамо" проводило свой первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко. "Олимпик" также уволил предыдущего главного тренера - Жулио Сезара. К матчу против "Динамо" команду готовил Игорь Климовский.
Как сообщал УНИАН, возглавить "Олимпик" может экс-динамовец Горан Саблич.
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