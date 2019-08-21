Экс-легионер Динамо может возглавить аутсайдера УПЛ

Горан Саблич вскоре может подписать контракт с "Олимпиком"

Новым главным тренером донецкого "Олимпика" может стать хорватский специалист Горан Саблич.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе "Олимпика" Олег Барков.

"Новым тренером "Олимпика" с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич", - написал Барков.

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"Хороший выбор Владислава Гельзина, если в итоге договорятся. Видел зимой в Турции его "Шериф", и мне эта команда была весьма симпатична", - добавил журналист.

Напомним, Саблич выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2010 годы.

В качестве тренера он работал с хорватским "Сплитом", боснийским "Широки-Бриег" и молдавским "Шерифом".

"Олимпик" потерпел четыре поражения в четырех матчах на старте сезона и занимает в таблице УПЛ последнее место.

Как сообщал УНИАН, ранее с поста главного тренера команды был уволен бразилец Жулио Сезар.