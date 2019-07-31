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Клуб УПЛ подписал легионера из Буркина-Фасо

17:01, 31 июля 2019
Футбол
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Драман Салу подписал двухлетний контракт / фото: Олимпик

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

Контракт с Салу подписан на два года. Полузащитник уже заявлен за "Олимпик" и сможет дебютировать в составе донецкого клуба в ближайшем матче.

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В "Олимпике" Салу будет играть под №77.

Предыдущим клубом 21-летнего Салу был сербский "Партизан", однако с февраля этого года полузащитник не провел ни одного матча. Первую часть прошлого сезона хавбек на правах аренды играл за сербский "Телеопатик".

В активе Салу один матч в футболке национальной сборной Буркина-Фасо.

Как сообщал УНИАН, ранее "Олимпик" подписал шестерых новичков.

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Теги: #УПЛ#трансферы#Олимпик