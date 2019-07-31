Клуб УПЛ подписал легионера из Буркина-Фасо
17:01, 31 июля 2019Футбол
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Седьмым новичком "Олимпика" в летнее межсезонье стал Драман Салу.
Драман Салу подписал двухлетний контракт / фото: Олимпик
Новичком донецкого "Олимпика" стал полузащитник из Буркина-Фасо Драман Салу.
Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".
Контракт с Салу подписан на два года. Полузащитник уже заявлен за "Олимпик" и сможет дебютировать в составе донецкого клуба в ближайшем матче.
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В "Олимпике" Салу будет играть под №77.
Предыдущим клубом 21-летнего Салу был сербский "Партизан", однако с февраля этого года полузащитник не провел ни одного матча. Первую часть прошлого сезона хавбек на правах аренды играл за сербский "Телеопатик".
В активе Салу один матч в футболке национальной сборной Буркина-Фасо.
Как сообщал УНИАН, ранее "Олимпик" подписал шестерых новичков.
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