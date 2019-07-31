Трансфер Родригеса в Динамо: появились новые подробности
Стали известны подробности предстоящего трансфера нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в киевское "Динамо".
Как утверждает tageblatt.lu, "Динамо" заплатит японскому клубу "Джубило Ивата" 2 миллиона евро. В таком случае трансфер Родригеса станет вторым самым дорогим переходом в истории Люксембурга.
По данным издания, футболист подпишет с "Динамо" трехлетний контракт.
Ожидается, что трансфер будет осуществлен в ближайшие дни.
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Журналист "1+1" Игорь Цыганык подтвердил информацию о переговорах между "Динамо" и Родригесом.
"Скажу точно, что "Динамо" ведет переговоры с люксембургским нападающим португальского происхождения Жерсоном Родригесом. Тренерский штаб киевлян очень хочет видеть этого футболиста в команде. На данном этапе переговоры продолжаются. Сам футболист хочет перейти, но нужно решить определенные вопросы", - сказал журналист в программе "Цыганык Live" на YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.