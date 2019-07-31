Трансфер Родригеса в Динамо: появились новые подробности

Стали известны финансовые детали предстоящего перехода, а также срок контракта игрока с киевским клубом.

Стали известны подробности предстоящего трансфера нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в киевское "Динамо".

Как утверждает tageblatt.lu, "Динамо" заплатит японскому клубу "Джубило Ивата" 2 миллиона евро. В таком случае трансфер Родригеса станет вторым самым дорогим переходом в истории Люксембурга.

По данным издания, футболист подпишет с "Динамо" трехлетний контракт.

Ожидается, что трансфер будет осуществлен в ближайшие дни.

Читайте такжеДинамо подпишет форварда: названа самая вероятная кандидатура

Журналист "1+1" Игорь Цыганык подтвердил информацию о переговорах между "Динамо" и Родригесом.

"Скажу точно, что "Динамо" ведет переговоры с люксембургским нападающим португальского происхождения Жерсоном Родригесом. Тренерский штаб киевлян очень хочет видеть этого футболиста в команде. На данном этапе переговоры продолжаются. Сам футболист хочет перейти, но нужно решить определенные вопросы", - сказал журналист в программе "Цыганык Live" на YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.