"Предлагали почти те же деньги": украинский вратарь объяснил, почему выбрал Реал, а не Шахтер

Андрей Лунин рассказал о предложениях, которые у него были до перехода в "Реал".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о предложениях, которые у него были до трансфера в "Реал", в том числе о переговорах с "Шахтером".

Об этом Лунин сказал в программе "ОТДУШИВДУШУ".

Читайте также"Не знаю, куда их девать": вратарь сборной Украины рассказал, сколько денег тратит за месяц (видео)

"Еще зимой 2018 года, когда был с "Зарей" на сборах, были предложения от "Реала Сосьедада" и "Лудогорца". А "Шахтер" делал предложение, если не ошибаюсь, уже в конце сезона, когда пошли разговоры об "Арсенале", "Ливерпуле", "Наполи", "Реале". Отец встречался с представителями донецкого клуба. Это была уже третья или четвертая встреча, но первая на таком уровне", - рассказал Лунин.

Голкипер отметил, что "Шахтер" предлагал почти ту же зарплату, что и "Реал", но для него это не было определяющим фактором:

"Шахтер" по деньгам предлагал меньше, но плюс-минус то, что и "Реал". В Европе тот же расклад для молодого футболиста - они покупают, чтобы он прогрессировал, и если он выстреливает, то он уже у них. В "Шахтере" такая же практика. Но уйти из "Реала" в "Леганес" и уйти из "Шахтера" в "Мариуполь" - что лучше?".

Напомним, после года в аренде Лунин готовится к новому сезону с "Реалом".

Как сообщал УНИАН, один из лидеров "Реала" поиздевался над Луниным на тренировке.