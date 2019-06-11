Динамо ведет переговоры с известным украинским нападающим

Роман Зозуля летом может вернуться в киевский клуб.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может перейти в "Динамо".

Об этом Dynamo.kiev.ua сообщил источник, близкий к футболисту.

Отмечается, что на данный момент стороны находятся на предварительной стадии переговоров. Зозуля получил предложение от "Динамо" и на данный момент раздумывает над ним.

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Контракт Зозули с "Альбасете" истекает этим летом, однако если клуб сумеет пробиться в высший дивизион чемпионата Испании, то соглашение будет автоматически продлено. Таким образом, если "Альбасете" не решит задачу повышения в классе, Зозуля может перейти в "Динамо" на правах свободного агента.

Бороться за выход в Ла Лигу "Альбасете" будет в стыковых матчах.

Напомним, Зозуля является воспитанником "Динамо".

В текущем сезоне на счету форварда 11 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за "Альбасете".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о трансфере ганского полузащитника.