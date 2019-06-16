В "Борисполе" встретили юниорскую сборную Украины после победы на чемпионате мира (фото, видео)

После торжественной встречи игроки, болельщики и журналисты направились в Дом футбола.

В аэропорту Борисполь встретили игроков и персонал молодежной сборной Украины по футболу U-20, которая накануне стала победителем чемпионата мира.

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Новоиспеченных чемпионов молодежного чемпионата мира встретили несколько сотен болельщиков, передает Громадське.

После торжественной встречи игроки, болельщики и журналисты направились в Дом футбола, где игроков молодежной сборной поздравили руководители Украинской ассоциации футбола. Футболистам и персоналу вручили почетные награды ассоциации.

В частности, юношескую сборную Украины по футболу наградили медалями Украинской ассоциации футбола "За заслуги" и званиями мастеров спорта Украины международного уровня, отмечает Радио Свобода.

Футболисты получили награды из рук народного депутата, президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Кроме игроков, медали от УАФ "За заслуги" также получили тренерский состав сборной во главе с Александром Петраковым и персонал, в частности главный врач Вячеслав Попов и менеджер команды Алексей Некрасов.

Видео: Ukrainian Association of Football

Как сообщал УНИАН, 15 июня сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.

На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.