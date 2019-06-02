Фонсека может уйти в итальянский клуб вместе с лидером Шахтера

Паулу Фонсека является основным претендентом на пост главного тренера "Ромы".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека является фаворитом на должность наставника итальянской "Ромы".

По данным итальянских СМИ, Фонсека стал главным претендентом после того, как "Роме" отказали Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини, а Синиша Михайлович также с большой долей вероятности ответит отказом.

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Как сообщает Corriere dello Sport, агент Фонсеки Жорже Мендеш уже вступил в переговоры с "Ромой". Португальскому тренеру предлагают контракт на три года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В случае ухода из "Шахтера", Фонсека может забрать с собой лидера "горняков" Тайсона, передает Dailynews24.

Отмечается, что бразильский полузащитник, который провел в Украине девять лет, хочет сменить обстановку.

Контракт Тайсона с "Шахтером" истекает в 2021 году, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что на следующий сезон планирует остаться в "Шахтере".