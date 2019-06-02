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Фонсека может уйти в итальянский клуб вместе с лидером Шахтера

18:10, 02 июня 2019
Футбол
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Паулу Фонсека может покинуть Шахтер / фото: shakhtar.com

По данным итальянских СМИ, Фонсека стал главным претендентом после того, как "Роме" отказали Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини, а Синиша Михайлович также с большой долей вероятности ответит отказом.

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Как сообщает Corriere dello Sport, агент Фонсеки Жорже Мендеш уже вступил в переговоры с "Ромой". Португальскому тренеру предлагают контракт на три года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В случае ухода из "Шахтера", Фонсека может забрать с собой лидера "горняков" Тайсона, передает Dailynews24.

Отмечается, что бразильский полузащитник, который провел в Украине девять лет, хочет сменить обстановку.

Контракт Тайсона с "Шахтером" истекает в 2021 году, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что на следующий сезон планирует остаться в "Шахтере".

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Теги: #Шахтер#Рома#Паулу Фонсека#Тайсон