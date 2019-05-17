Один из лучших клубов Европы объявил об уходе главного тренера

Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона.

Туринский "Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Аллегри покинет команду после окончания текущего сезона.

18 мая Аллегри, а также председатель правления "Ювентуса" Андреа Аньелли выступят перед СМИ и расскажут о причинах данного решения.

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Скорее всего, руководство "Ювентуса" недовольно выступлением команды на евроарене. В текущем сезоне туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух встреч "Аяксу".

Напомним, Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года. Под руководством тренера "Старая синьора" пять раз подряд выиграла в чемпионате Италии, а также завоевала четыре Кубка Италии и два Суперкубка страны. Кроме того, "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лондонский "Челси" может возглавить легенда клуба.