Арсенал забил четыре мяча Валенсии и первым вышел в финал Лиги Европы

Хет-трик Пьера-Эмерика Обамеянга!

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором испанская "Валенсия" принимала лондонский "Арсенал". После победы в первом матче на своем поле со счетом 3:1 английские "Канониры" подтвердили свой класс и на выезде, одержав победу со счетом 4:2.

Начало матча в Испании оказалось ураганным - на гол хозяев поля в исполнении Гамейро лондонцы ответили забитым мячом Обамеянга, которому удался шикарный дальний удар.

Феерия продолжилась и после перерыва. На этот раз уже "Арсенал" вышел вперед - Ляказетт прекрасно разобрался в ситуации в чужой штрафной и забил второй гол "Арсенала". Тут же "Валенсия" сравнивает - Гамейро делает дубль! Однако последнее слово было все-таки за "Арсеналом": Обамеянг на 69-й минуте оказался в нужном месте и установил счет 3:2 в пользу "Арсенала". На 88-й минуте Обамеянг сделал хет-трик - 4:2.

Таким образом, "Арсенал" первым добыл путевку в финал турнира. Его соперником будет победитель пары "Челси" - "Айнтрахт" (Ф), где идет дополнительное время.

Валенсия – Арсенал - 2:4 (первый матч - 1:3)

Голы: 1:0 – 11 Гамейро, 1:1 – 17 Обамеянг, 1:2 – 50 Ляказетт, 2:2 – 58 Гамейро, 2:3 – 69 Обамеянг, 2:4 - 88 Обамеянг.

Валенсия: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

