Роналду требует назначения Гвардиолы главным тренером Ювентуса - СМИ

Руководство туринской команды рассматривает увольнение Массимилиано Аллегри ближайшим летом.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы руководство клуба пригласило на пост главного тренера нынешнего рулевого «Ман Сити» Хосепа Гвардиолу.

Об этом пишет испанская Marca.

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На данный момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри, однако руководство туринского клуба рассматривает увольнение Аллегри уже летом. В клубе считают, что назначение нового специалиста может помочь "Юве" добиться успеха в Лиге чемпионов.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Под руководством испанца «горожане» стали чемпионами английской Премьер-лиги, два раза выиграли Кубок английской лиги и завоевали Суперкубок Англии.

Как сообщал УНИАН, в эту среду "Манчестер Сити" одержал победу в, возможно, ключевом матче в борьбе за чемпионский титул в Англии, одолев в дерби "МЮ".