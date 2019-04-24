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Премьер-лига: Александрия одержала домашнюю победу над Мариуполем

19:36, 24 апреля 2019
Футбол
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Александрия одержала домашнюю победу / фото: fco.com.ua

Все голы в матче были забиты в первом тайме. У хозяев забивали Евгений Банада и Дмитрий Гречишкин, который реализовал пенальти, а у гостей точный удар на счету Владислава Вакулы.

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"Александрия" набрала 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. У "Мариуполя" - 33 очка и пятая позиция.

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Банада, 20, Гречишкин, 32 - Вакула, 23.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков, Гречишкин (Запорожан, 46), Банада, Ковалец (Довгий, 81), Лучкевич (Задерака, 71), Ситало, Полярус.

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Дава, Яворский, Быков, Вакула (Фомин, 76), Федорчук, Мишнев, Пихаленок, Сикан (Чурко, 59), Зубков.

УНИАН также сообщал о том, что в 25-м туре УПЛ "Заря" вырвала победу у "Львова".

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Теги: #УПЛ#Александрия#чемпионат Украины#ФК Мариуполь