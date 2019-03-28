Сульшер утвержден главным тренером Манчестер Юнайтед
12:48, 28 марта 2019Футбол
37 0
Норвежский специалист, до этого работавший с приставкой "и.о.", подписал контракт на три года.
Оле-Гуннар Сульшер / REUTERS
«Манчестер Юнайтед» утвердил Оле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера.
Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".
46-летний специалист возглавил английскую команду в декабре, его контракт был рассчитан до конца сезона.
Новое соглашение норвежца с «Юнайтед» заключено на три года.
Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.— Manchester United (@ManUtd) 28 березня 2019 р.
После назначения Сульшера, который сменил в «МЮ» Жозе Моуриньо, команда провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
«Красные дьяволы» обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал, но выбыли из Кубка Англии, уступив в 1/4 финала «Вулверхэмптону». В чемпионате «Юнайтед» после 31 тура идет на пятом месте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter