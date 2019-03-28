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Сульшер утвержден главным тренером Манчестер Юнайтед

12:48, 28 марта 2019
Футбол
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Оле-Гуннар Сульшер / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".

46-летний специалист возглавил английскую команду в декабре, его контракт был рассчитан до конца сезона.

Новое соглашение норвежца с «Юнайтед» заключено на три года.

После назначения Сульшера, который сменил в «МЮ» Жозе Моуриньо, команда провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Красные дьяволы» обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал, но выбыли из Кубка Англии, уступив в 1/4 финала «Вулверхэмптону». В чемпионате «Юнайтед» после 31 тура идет на пятом месте.

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Теги: #Манчестер Юнайтед