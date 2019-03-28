Сульшер утвержден главным тренером Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист, до этого работавший с приставкой "и.о.", подписал контракт на три года.

«Манчестер Юнайтед» утвердил Оле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".

46-летний специалист возглавил английскую команду в декабре, его контракт был рассчитан до конца сезона.

Новое соглашение норвежца с «Юнайтед» заключено на три года.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 березня 2019 р.

После назначения Сульшера, который сменил в «МЮ» Жозе Моуриньо, команда провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Красные дьяволы» обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал, но выбыли из Кубка Англии, уступив в 1/4 финала «Вулверхэмптону». В чемпионате «Юнайтед» после 31 тура идет на пятом месте.