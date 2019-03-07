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Защитник Шахтера Матвиенко: я с детства за Челси

16:17, 07 марта 2019
Футбол
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Николай Матвиенко / shahta.org

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, за кого будет болеть в сегодняшнем матче Лиги Европы «Челси» - «Динамо».

"Буду сегодня смотреть этот матч. Я с детства болею за «Челси». Будет интересная игра, ничего не могу сказать по поводу каких-то прогнозов. Советы игрокам «Динамо» не давал. Им тренер все расскажет. Уже в сборной пообщаюсь с динамовцами по поводу этой игры", - приводит слова Матвиенко Football.UA.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Динамо" проведет первый матч с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Киевлянам в столице Великобритании не смогут помочь дисквалифицированный хавбек Беньямин Вербич и нападающий Фран Соль.

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Теги: #Футболист Николай Матвиенко#матч Челси - Динамо