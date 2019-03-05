Клуб третьего дивизиона Англии открыл филиал своего фан-клуба в КНДР
Сандерленд открыл филиал своего официального фан-клуба в Северной Корее.
Управляющим этого фан-клуба будет основатель туристической компании Visit North Korea Том Фоуди, который родился в Сандерленде, сообщает SportArena со ссылкой на The Independent.
«Мы хотим повысить осведомленность жителей страны об английском клубе. Наш план состоит в том, чтобы направить в Северную Корею различные товары, включая футболки, шарфы и другие вещи.
Также мы хотим помогать местным школам, колледжам и другим учреждениям. Северокорейцы любят свой футбол, но у них нет возможности покупать подобные вещи. Такое сотрудничество не только расширит количество наших болельщиков, но и поможет людям.
Люди в этой стране знают об английской Премьер-лиге и привыкли болеть за большие команды, но мы собираемся связаться с ними лично, чего ни один клуб еще не делал», – заявил Фоуди.
На данный момент Сандерленд сейчас выступает в Лиге 1 – третьем по силе английском дивизионе, в котором занимает 3-е место после 34 матчей.