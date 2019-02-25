Моуриньо - об инциденте с голкипером Челси: мне нравится, что он показал характер

Экс-наставник "Синих" Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг вратаря клуба Кепы Аррисабалаги, который отказался уйти на замену в финальном матче Кубка лиги.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг вратаря лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который отказался покидать поле в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити".

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"Мне не нравится, что Кепа поставил своего тренера и его ассистента в шаткое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался. С другой стороны, голкипер хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он хочет стоять в воротах во время серии пенальти и совершать сэйвы - и мне это нравится", - приводит слова Моуриньо DAZN.

Как сообщал УНИАН, вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался покидать поле в овертайме матча с "Ман Сити", чем привел в бешенство главного тренера "Аристократов" Маурицио Сарри.