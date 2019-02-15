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Вратарь Шахтера Пятов в четвертый раз стал отцом

14:15, 15 февраля 2019
Футбол
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Андрей Пятов вновь стал отцом / shakhtar.com

Супруга футболиста родила сегодня, в пятницу, 15 февраля.

«Спасибо, любимая», – написал Пятов в Instagram.

У игрока родился мальчик в 08.15 утра весом 3,010 кг. Рост младенца 50 сантиметров

Напомним, что в семье Пятовых это уже четвертый ребенок. До его рождения, Юлия и Андрей воспитывали трех дочерей – Дашу, Милану и Майю.

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Теги: #футбол#сборная Украины#ФК Шахтер#Андрей Пятов