Вратарь Шахтера Пятов в четвертый раз стал отцом
14:15, 15 февраля 2019Футбол
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В семье голкипера донецкого клуба и сборной Украины очередное пополнение.
Андрей Пятов вновь стал отцом / shakhtar.com
Вратарь донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов в четвертый раз стал отцом.
Супруга футболиста родила сегодня, в пятницу, 15 февраля.
«Спасибо, любимая», – написал Пятов в Instagram.
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Напомним, что в семье Пятовых это уже четвертый ребенок. До его рождения, Юлия и Андрей воспитывали трех дочерей – Дашу, Милану и Майю.
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