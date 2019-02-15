Вратарь Шахтера Пятов в четвертый раз стал отцом

В семье голкипера донецкого клуба и сборной Украины очередное пополнение.

Вратарь донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов в четвертый раз стал отцом.

Супруга футболиста родила сегодня, в пятницу, 15 февраля.

«Спасибо, любимая», – написал Пятов в Instagram.

У игрока родился мальчик в 08.15 утра весом 3,010 кг. Рост младенца 50 сантиметров

Напомним, что в семье Пятовых это уже четвертый ребенок. До его рождения, Юлия и Андрей воспитывали трех дочерей – Дашу, Милану и Майю.