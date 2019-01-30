Новичок Зенита Ракицкий: понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский

Новичок Зенита провел первую пресс-конференцию в клубе и поделился своими впечатлениями от переезда в Петербург.

Украинский легионер российского "Зенита" из Санкт Петербурга Ярослав Ракицкий провел первую пресс-конференцию на базе своего нового клуба.

— Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб, - подчеркнул игрок, сообщает официальный сайт клуба. - Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы «Зенит» побеждал.

Про игру в Шахтере:

— Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально — да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год. А сейчас обсуждать это не хотел бы.

Про конкуренцию в Зените:

— Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что просят. Думаю, в скором времени докажу, что готов. А выбирать, кто выйдет на поле, будет тренер.

Про уровень чемпионатов России и Украины:

— Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в «Зенит». Я очень счастлив.

Про семейные связи с Петербургом:

— Любимые места, надеюсь, скоро появятся. А так — вся моя семья училась в Петербурге. Даже няня моего ребенка до 17 лет жила здесь. С Петербургом меня связывает очень многое.

Как сообщал УНИАН, ранее Ракицкий уже отмечал, что "очень счастлив" переехать в Петербург и выступать за Зенит.