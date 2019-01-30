Киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Марбелью

Во время второго сбора подготовку в Испании будут проходить 25 футболистов - 22 полевых игрока и 3 голкипера.

В среду, 30 января, для киевского "Динамо" начинается второй подготовительный сбор в Испании.

После первого сбора футболисты получили несколько выходных дней. Большинство игроков вернулись в Киев, откуда ранним утром среды отправились чартерным рейсом в Малагу, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю уже непосредственно в Марбелье, сообщает официальный сайт клуба.

Во время второго сбора подготовку в Испании будут проходить 25 футболистов (22 полевых игрока и 3 голкипера):

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков;

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Из-за травм в сборе не будут принимать участие Йосип Пиварич и Артем Беседин. Руслан Нещерет, Денис Попов и Георгий Цитаишвили, которые принимали участие в первом сборе основной команды, отправятся на сбор в Турцию в составе юношеской команды, которая готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против "Ювентуса".

Во время сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей:

02.02.19 Динамо - ЦСКА София (Болгария)

05.02.19 Динамо - Эстерсунд (Швеция)

06.02.19 Динамо - Нью-Ингленд Революшн (США)

08.02.19 Динамо - Мальме (Швеция)

09.02.19 Динамо - Волеренга (Норвегия)

13 февраля "бело-синие" отправятся из Марбельи в Грецию, где на следующий день проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".