Ахметов - о Ракицком: важнейший игрок Шахтера покидает команду

Официальный сайт горняков опубликовал заявление президента ФК "Шахтер".

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Заявление главы донецкого клуба опубликовал официальный сайт горняков.

«Важнейший игрок «Шахтера» Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии.

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Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье «Шахтера», почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Ярослав сыграл за «Шахтер» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.

Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убежден: «Шахтер» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтер», в сердцах наших болельщиков.

Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда», – заявил Ахметов.

Как сообщал УНИАН, Ракицкий поблагодарил "Шахтер" за свою детскую мечту.