Фонсека подтвердил интерес Шахтера к атакующему бразильскому хавбеку Кайо Лукасу

Зимой горняки уже сделали одно приобретение, подписав контракт с 18-летним бразильцем Маркосом Антонио.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека прокомментировал трансферные новости, связанные с донецким клубом. Португалец подтвердил, что 18-летний бразилец Маркос Антонио из клуба "Эшторил" переходит в "Шахтер".

«Да, Антонио - молодой парень, за которым "Шахтер" некоторое время наблюдал. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде», - цитирует Фонсеку "Команда 1" со ссылкой на португальское издание Record.

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Антонио может стать не единственным бразильским новичком горняков в межсезонье. Тренер также заявил об интересе к атакующему фланговому хавбеку Кайо Лукасу, выступающему за "Аль-Айн" (ОАЭ).

«Он очень интересный игрок, он подошел бы нашему игровому стилю. Да, я могу сказать, что к нему есть интерес», - отметил Фонсека.

24-летний Кайо Лукас играет преимущественно на левом фланге атаки, но может сыграть и на противоположном фланге, и на позиции форварда. Профессиональную карьеру он начал в японской «Касиме Антлерс», с 2016 года выступает за «Аль-Айн».

Также Паулу Фонсека ответил на вопрос о потенциальных приобретениях португальских игроков. Тренер заявил, что новых предложений клуб делать не будет.

«Единственным игроком, которого "Шахтер" пытался пригласить из Португалии, был Даниэл Поденсе, когда он выступал за Спортинг».

Как сообщал УНИАН, атакующий полузащитник "Эшторила" Маркос Антонио подписал соглашение с "Шахтером" сроком на 5 лет.