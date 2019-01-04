Соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос совершил второй крупный трансфер за два дня

Оба приобретения клуба - в линию атаки.

Греческий "Олимпиакос", который является соперником киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, объявил о двух крупных трансферах в течение двух дней кряду.

Первым зимним новичком команды стал форвард аргентинского клуба "Унион де Санта" Франко Солдано. 24-летний нападающий выступал за "Унион" с 2014 года и с тех пор сыграл за клуб 90 матчей, в которых забил 22 мяча. Интересно, что минувшим летом аргентинец реально мог оказаться в киевском "Динамо". Однако главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич в последний момент отказался от подписания игрока.

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Вторым новичком стал еще один представитель атаки - 25-летний форвард греческого "Паниониоса" Георгиос Мазурос, у которого уже есть на счету один матч в составе сборной Греции.

Привычная позиция Мазуроса — левый фланг атаки. В этом сезоне он провел в составе своего предыдущего клуба 16 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу, сообщает "Команда 1".

Поединки 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Динамо" состоятся 14 февраля в Пирее и 21 февраля в Киеве.