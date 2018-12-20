Полузащитник Динамо Цыганков признан лучшим игроком чемпионата УПЛ в декабре

Игрок набрал 48% голосов в проекте, организованном Премьер-лигой.

По результатам голосования в проекте Лучший игрок месяца, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

Согласно условиям конкурса, в голосовании принимают участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в декабре: 17 тур — Кирилл Ковалец («Александрия»), 18 тур — Владимир Адамюк («Львов»), а также футболисты, которые, по мнению Экспертного совета УПЛ, отличались стабильностью на протяжении декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании.

На этот раз таковыми были признаны Виктор Цыганков («Динамо»), Артем Громов («Заря»), Жуниор Мораес («Шахтер»), Евгений Пасич («Олимпик»), Александр Бандура («Львов») и Николай Шапаренко («Динамо»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в декабре, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 6000 поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Виктор Цыганков — 48 % голосов,

Жуниор Мораес — 43 %,

Владимир Адамюк — 4 %,

Николай Шапаренко — 3 %,

Кирилл Ковалец — 2 %,

Александр Бандура — 0 %,

Артем Громов — 0 %,

Евгений Пасич — 0 %.