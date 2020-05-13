Братья Кличко могут вместе вернуться на ринг

Украинских боксеров хотят видеть на турнире легенд.

Легенды украинского бокса Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд.

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Об этом сообщил сайт klitschko-brothers.com.

Идею организовать турнир, в котором будут собраны легенды ринга, предложил известный американский боец Оливер Маккол, который в 1994-м году нокаутировал Леннокса Льюиса.

Маккол хочет выступить на турнире в формате "супершестерки" сам, а также пригласить на первенство братьев Кличко, Льюиса, Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2012-м году, а в настоящий момент является мэром Киева. Владимир Кличко свой последний бой провел в 2017-м, когда уступил британцу Энтони Джошуа.

УНИАН ранее сообщал о том, что бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории бокса.