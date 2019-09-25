Болгарский боксер дрался под чужими документами и умер на ринге (видео)

Спортсмен хотел сохранить себе чистую запись в графе поражений.

Болгарский боксер Борис Станчов скончался во время поединка в рамках вечера бокса в албанском Шкодере 23 сентября.

Об этом сообщил портал Boec.bg.

В пятом раунде поединка у 21-летнего спортсмена остановилось сердце. Он был доставлен в ближайший госпиталь, однако спасти жизнь не удалось.

То, что это Станчов - стало известно уже после трагедии. Боксер выступал, используя документы и лицензию двоюродного брата Исуса Величкова, а сам не являлся профессионалом. Станчов хотел таким образом набираться опыта, но не портить свой рекорд поражениями.

Совет директоров Болгарского союза профессионального бокса начал расследование, как Станчов мог выступать под чужим именем.

УНИАН ранее сообщал, что в сети появился промо-ролик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе.