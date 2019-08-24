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Украинский боксер Хегай одержал уверенную победу над россиянином (видео)

10:13, 24 августа 2019
Бокс
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Арнольд Хегай остается непобедимым / фото: boxingscene.com

Украинец единогласным решением судей одержал победу в восьмираундовом поединке.

Хегай сумел завершить все раунды в свою пользу - 80:72, 80:72, 80:72.

Украинский боксер одержал шестнадцатую победу в семнадцати боях на профи-ринге (еще один его поединок завершился вничью).

Полное видео боя

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Виктор Постол получил шанс стать чемпионом мира.

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Теги: #бокс#Арнольд Хегай