Украинский боксер Хегай одержал уверенную победу над россиянином (видео)
10:13, 24 августа 2019Бокс
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Украинец был сильнее соперника во всех раундах.
Арнольд Хегай остается непобедимым / фото: boxingscene.com
Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) в США провел бой против россиянина Владимира Тихонова (17-2, 10 КО).
Украинец единогласным решением судей одержал победу в восьмираундовом поединке.
Хегай сумел завершить все раунды в свою пользу - 80:72, 80:72, 80:72.
Украинский боксер одержал шестнадцатую победу в семнадцати боях на профи-ринге (еще один его поединок завершился вничью).
Полное видео боя
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Виктор Постол получил шанс стать чемпионом мира.
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