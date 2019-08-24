Украинский боксер Хегай одержал уверенную победу над россиянином (видео)

Украинец был сильнее соперника во всех раундах.

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) в США провел бой против россиянина Владимира Тихонова (17-2, 10 КО). Украинец единогласным решением судей одержал победу в восьмираундовом поединке. Хегай сумел завершить все раунды в свою пользу - 80:72, 80:72, 80:72. Украинский боксер одержал шестнадцатую победу в семнадцати боях на профи-ринге (еще один его поединок завершился вничью). Полное видео боя УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Виктор Постол получил шанс стать чемпионом мира.

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