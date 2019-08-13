Основной состав сборной Украины по боксу не поедет на ЧМ в Россию: озвучены причины

Отдельные спортсмены сборной смогут поехать на турнир только за свой счет.

Основной состав сборной Украины по боксу не будет принимать участия в чемпионате мира, который пройдет в Екатеринбурге с 7 по 15 сентября.

О причинах такого решения тренерского штаба сборной Украины на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко.

"Сборная Украины во главе с Леонидом Лоивским готовятся в очень плотном тренировочном и соревновательном графике. Европейские игры (июль 2019 года), чемпионат Украины, тестовый турнир в Японии (конец октября), европейский лицензионный турнир на Олимпиаду (начало 2020 года), мировой лицензионный турнир на Олимпиаду (если не ошибаюсь, май 2020 года), даст Бог, Олимпиада.

В таком напряженном графике тренерскому штабу необходимо было расставлять приоритеты. Приоритеты у нас одни. Главная цель для нас - лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Для достижения этой цели мы сконцентрированы сейчас исключительно на официальных турнирах к Олимпиаде (привел пример выше), которые пройдут в этом и следующем году", - отметил Подаваленко.

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"Это не отдельное решение одной персоны. Это план подготовки сборной Украины, по которому мы идем и работаем!", - добавил он.

Также Подаваленко напомнил о запрете участия сборных Украины в спортивных соревнованиях в России:

"В своей работе Федерация бокса Украины действует согласно законодательства, юридических норм, законов и исключительно в интересах наших спортсменов. Исходя из этого, хочу сообщить, что есть такой приказ Министерства молодежи и спорта Украины от апреля 2018 года, номер 1554 "Про заборону участі Національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації".

Подаваленко подчеркнул, что отдельные спортсмены не из основного состава команды могут поехать на турнир за свой счет:

"Если они изъявили желание ехать, то имеют полное право на это, грубо говоря, за свой счет. Как мне известно, некоторые из ребят таки поедут на мировое первенство. Но это не касается основного состава сборной Украины".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Гвоздик рассказал о мотивации перед боем с российским боксером.