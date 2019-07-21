Легендарный боксер Пакьяо стал чемпионом мира в 40 лет (видео)
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Лас-Вегасе провел бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе против американца Кита Турмана (29-1-22 КО).
В ярком бою Пакьяо нанес Турману первое поражение в карьере и отобрал у него пояс WBA Super.
Бой продлился все двенадцать раундов и завершился победой филиппинской легенды раздельным решением судей. Один из судей отдал победу Турману со счетом 114:113, тогда как еще два рефери насчитали победу Пакьяо - 115:112, 115:112.
Стоит отметить, что в первом раунде Турман побывал в нокдауне.
Напомним, Пакьяо является единственным боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В полусреднем чесе филиппинец в четвертый раз в карьере завоевал чемпионский пояс.
You see, bad sh-- happens when you start talking sh--. Congrats Pacuiao! 🇵🇭#PacquiaoThurmanpic.twitter.com/tix7TPtYOc— 엘 사나 🐧🐕 (@eIyjxh) 21 июля 2019 г.
Manny still has power 😤#PacquiaoThurman— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 июля 2019 г.
(via @PBConFOX)pic.twitter.com/TsH7bOrOOa
УНИАН ранее также сообщал о том, что легенде бокса Майку Тайсону в Киеве вручили булаву.