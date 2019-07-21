Легендарный боксер Пакьяо стал чемпионом мира в 40 лет (видео)

Филиппинский боксер завоевал чемпионский пояс WBA Super.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Лас-Вегасе провел бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе против американца Кита Турмана (29-1-22 КО).

В ярком бою Пакьяо нанес Турману первое поражение в карьере и отобрал у него пояс WBA Super.

Бой продлился все двенадцать раундов и завершился победой филиппинской легенды раздельным решением судей. Один из судей отдал победу Турману со счетом 114:113, тогда как еще два рефери насчитали победу Пакьяо - 115:112, 115:112.

Стоит отметить, что в первом раунде Турман побывал в нокдауне.

Напомним, Пакьяо является единственным боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В полусреднем чесе филиппинец в четвертый раз в карьере завоевал чемпионский пояс.

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