"Усатый - в топ-3": Ломаченко включил Усика в число лучших боксеров мира (видео)

Украинский чемпион мира назвал трех лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко назвал трех лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, по своему мнению.

Об этом Ломаченко сказал в интервью своему официальному каналу на YouTube.

В тройку лучших Ломаченко включил своего друга Александра Усика, которого назвал "Усатым".

"Это точно Сауль Альварес, это Теренс Кроуфорд и я бы поставил "Усатого". Распределять места - давайте я не буду этого делать. Моя тройка - в любом порядке, без разницы. Лично для меня три эти человека - это топ-3", - сказал Ломаченко.

Напомним, по версии авторитетного журнала The Ring, лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории является Ломаченко. Тогда как Усик занимает в рейтинге пятое место.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко начал подготовку к бою за три чемпионских пояса.