Усика лишили еще одного чемпионского пояса

Украинский боксер теперь является "чемпионом в отпуске" по версии WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил украинского боксера Александра Усика пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Об этом сообщает ESPN.

WBC объявил пояс вакантным в связи с предстоящим дебютом Усика в супертяжелом весе.

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В то же время украинскому боксеру присвоили статус "чемпиона в отпуске". Он сможет в любой момент претендовать на пояс WBC в случае возвращения в первый тяжелый вес.

За вакантный пояс WBC в первом тяжелом весе поспорят Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки, которые 15 июня встретятся в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса. Напомним, именно у Бриедиса Усик ранее отобрал пояс WBC.

В марте Усик, который был абсолютным чемпионом мира, также лишился пояса WBA.

Напомним, ожидается, что украинский боксер дебютирует в супертяжелом весе в сентябре. Его соперником станет Карлос Такам. Бой должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик посетил бой Джошуа и сделал фото со знаменитым телеведущим.