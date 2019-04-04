Стало известно, сколько заработает Ломаченко за чемпионский бой с Кроллой
15:27, 04 апреля 2019Бокс
197 0
Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center.
Василий Ломаченко / boxingscene.com
За бой против британца Энтони Кроллы чемпион мира WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов
Об этом сообщает Sport Arena.
Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Василий станет вторым украинцем после Виталия Кличко, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.
Виталий Кличко провел три боя на Staples Center. 21 июня 2003 года украинец вышел в ринг против действующего чемпиона британца Леннокса Льюиса и этот поединок, пожалуй, стал самым запоминающимся в карьере Виталия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter