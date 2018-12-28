Усик пообещал выучить украинский язык и использовать ее в публичном пространстве

Украинский боксер заявил, что именно украинский язык считает родным.

Украинской абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос о том, почему публично не говорит на украинском.

"Чувствую, что мой украинский не чистая, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре публично говорить на украинском языке", - сообщает Экспресс.

"Это речь моя, моих родителей и моих предков, - сказал в интервью газете Экспресс Александр Усик. - Впрочем я рос в регионе, где почти все общаются на русском. Поэтому в быту чаще говорю на русском".

Кроме того, Усик рассказал, что имел предложения от пяти стран стать их гражданином и выступать за чужие сборные.

"Россия также в этом перечне, - говорит боксер. - Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем".