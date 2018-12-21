Клипперс обыграл Даллас в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 125:121.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в одном из которых Лос-Анджелес Клипперс обыграли Даллас Маверикс.

Игра завершидась со счетом 125:101, сообщает официальный сайт лиги.

32 очка Данило Галлинари из Клипперс позволилит ему стать лучшим игроком матча в своей команде.

В другом матче дня Майами Хит обыграл Хьюстон Рокетс со счетом 101:99.

НБА. Регулярный чемпионат.

20 декабря.

Майами – Хьюстон 101:99 (21:33, 32:25, 29:18, 19:23)

Майами: Ричардсон (22 + 7 передач), Джонсон (19), Джонсон (11), Уайтсайд (9 + 18 подборов), Макгрудер (5) - старт; Олиник (7 + 9 подборов), Джонс мл. (15 + 8 подборов), Адебайо (3 + 9 подборов), Уэйд (10), Эллингтон (0)

Хьюстон: Харден (35 + 12 передач), Гордон (20), Такер (14 + 7 подборов), Капела (6 + 14 подборов), Пол (4) - старт; Хаус (10), Нене (2), Найт (3), Грин (5)

Клипперс – Даллас 125:121 (30:27, 35:27, 24:28, 36:39)

Клипперс: Галлинари (32), Харрис (16 + 9 подборов), Шай (4), Гортат (4 + 7 подборов), Брэдли (2) - старт; Скотт (5), Харрелл (18), Марьянович (4), Беверли (8), Уоллес (6), Уильямс (26 + 8 передач)

Даллас: Дончич (32 + 4 перехватов), Барнс (16), Джордан (11 + 22 подборов), Брансон (7), Мэттьюз (6) - старт; Новицки (0), Пауэлл (4), Клебер (4), Финни-Смит (4), Межри (5), Харрис (13), Бареа (19 + 8 передач)