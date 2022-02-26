25 февраля на свет появились двое мальчиков.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что вчера, 25 февраля, в бомбоубежище в херсонском роддоме родилось двое детей.

"Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем, и никогда не простим! Жизнь идет, мы рожаем детей и нас никто не преодолеет", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что больницы продолжают работать, ведь украинцам нужна помощь. И речь идет не только о войне, но и коронавирусе, который никуда не исчез.

"Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое. Даже если это вопрос не войны, а например, COVID-19, который тоже нигде не исчез, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород. И как бы оккупанты нам не мешали, мы стараемся оперативно подвозить кислород в больницы, договариваемся с перевозчиками, обеспечиваем логистику, чтобы каждый пациент получил помощь, потому что мы едины и так должно быть", - добавил Ляшко.

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