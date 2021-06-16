В комментариях отметился даже мэр Краматорска, который заметил, что девушка была в супермаркете без маски.

В Краматорске местный житель попытался отыскать девушку по фото, обратившись к местным жителям в соцсети. В итоге она такой метод поиска не оценила.

Об этом свидетельствует соответствующая публикация в сообществе "Наш Краматорск" в Facebook. Некоторое время назад она была удалена.

"Доброго времени суток. Подскажите, кто знает эту девушку. Кольца не было на ней. Хотел познакомиться, очень понравилась. Шла по ул. Дворцовой около 12 дня", - написал пользователь Влад Гречко 15 июня. К посту он прикрепил два фото девушки в местном супермаркете, сделанные со спины.

В комментариях развернулась дискуссия о подобном способе знакомства. Некоторые пользователи похвалили парня, другие - раскритиковали. В обсуждении даже принял участие мэр Краматорска Александр Гончаренко, акцентировав на нарушении правил карантина девушкой.

"Когда найдете, передайте - пусть в общественных местах маску носит", - написал чиновник.

В итоге под публикацией появился комментарий самой девушки, которую разыскивали. Судя по всему, она осталась не в восторге от того, каким способом ее пытались найти.

"Может мне завтра снова пройтись неспешно по Дворцовой около полудня, предоставив возможность не сфотографировать меня украдкой издали, а познакомиться подойти, как завсегда делают цивилизованные воспитанные люди?", - написала Юлия Глущенко.

"Что ж ты, сыщик, полгорода людей всполошил, озадачил - своей проблемой пустяковой - тут ты герой! А заговорить со мной или хотя бы обратить на себя внимание - сдрейфил, сдулся, перемкнуло! Воспитывай лучше волю, смелость сама появится - проявится и не будет поводов для конфуза пред честным народом", - добавила девушка.

Судя по всему, именно после такого резкого ответа парень решил удалить публикацию.

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Автор: Юрий Годован