Президент верит, что эффективность СБУ приблизит победу Украины в войне, которую развязала Россия.

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечают День СБУ. Президент Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником.

"Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на прочность спецназовцев СБУ на фронте", - заявил Зеленский в социальных сетях по случаю дня СБУ.

Глава государства отметил, что Украина опирается на силу СБУ в защите от операций врага против внутреннего единства Украины.

Видео дня

"И верим - верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших Сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил всех сотрудников СБУ, которые эффективны ради Украины.

"И пусть будет светлой память всех воинов Службы безопасности Украины, которые отдали свои жизни при защите нашего государства и людей!" - добавил Зеленский.

В то же время, председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что в этот символический день в СБУ не только оценивают свои результаты, но и ставят новые цели.

"И сегодня наша главная цель - Победа над врагом. Нет более важной задачи, чем защищать своих граждан и освобождать страну от российских оккупантов", - подчеркнул Малюк.

Он отметил, что уже более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки - Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые работают на российский ВПК.

"Все это наши законные цели, потому что они несут войну на украинскую землю. А СБУ всегда держит слово и выполняет свои обещания: хлопок обязательно появляется даже там, где его ждут меньше всего", - отметил Малюк.

По его словам, за это время Служба безопасности нашла немало уникальных технологических решений.

"Они помогают нам действовать быстро и точно даже в глубоком тылу врага", - сообщил Малюк.

Он отметил, что СБУ проводит спецоперации на суше и на море, преодолевая сотни километров, привлекают военных преступников к ответственности, отражают кибератаки, задерживают агентов и предателей.

"Делаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле - он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь - неизбежно", - подчеркнул глава СБУ.

Результаты работы СБУ - что известно

Как сообщили УНИАН осведомленные источники, с нового года дроны СБУ активно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, на сегодня уже 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя. Все заводы работают на вражеский ВПК - обеспечивают российскую армию топливом. А значит тоже являются военными целями.

Также, с помощью морских дронов СБУ уничтожила 11 военных кораблей Черноморского флота РФ.

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