"Делать его модным": Ткаченко назвал лучший способ защиты украинского языка

Александр Ткаченко объявил о шагах, которые Минкульт планирует осуществить в направлении популяризации украинского языка.

Для защиты украинского языка лучше всего создавать условия, при которых он станет трендом, а отношение к украинскому языку и выработке украиноязычного продукта в обществе должно быть естественным, а не элементом противодействия российской агрессии.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет Громадське.

Он также объявил о шагах, которые Минкульт планирует осуществить в направлении популяризации украинского языка.

«Мы сегодня в министерстве обсуждали запуск портала популяризации украинского языка, это в планах министерства. Также мы обсуждали идеи, чтобы украинский культурный продукт стал востребованным. Для этого нужны также и экономические рычаги», — отметил Ткаченко.

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Также, по словам Ткаченко, он считает украинские сериалы «одним из лучших пропагандистов» украинского языка, позже добавив к этому перечню образовательные проекты.

Он отметил, что важным шагом для продвижения украинского языка является назначение языкового обмудсмена. Сейчас Ткаченко еще не принял решение о том, выдвигать ли на утверждение правительства кандидатуру Святослава Латинского, которую ранее определили в Минкульте, поскольку еще не имел с ним личной встречи.

«После избрания попробую сделать все, чтобы этот вопрос не был затянутым, и можно было приступить к исполнению обязанностей уполномоченного в полной мере», — добавил министр.

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