Запрета на паломничество хасидов в Умань до сих пор нет — ОЕОУ

Вчерашнее предложение МВД, которое поддержало правительство Украины, о вводе технических ограничений на въезд иностранцев в Умань еще не является полным запретом на паломничество брацлавских хасидов.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

В ОЕОУ подчеркнули, что в сообщении Министерства внутренних дел не говорится четко о запрете, а лишь о неких ограничениях, которые пока не объяснили.

Кроме этого, по инсайдерской информации ОЕОУ, в Умани уже находится некоторое количество паломников, а значит запрет на паломничества брацлавских хасидов технически невозможен.

Объединённая еврейская община Украины призвала дождаться официального решения, в котором будет четко сказано о запрете или разрешении паломничества, а также будут разъяснены «технические ограничения», предлагаемые МВД.

Также ОЕОУ призвала СМИ не спекулировать и не вводить читателей в заблуждение, используя информацию о том, что паломничество якобы запретили.

Напомним, что 17 августа с таким же призывом выступил в видеообращении и Михаэль Ткач, руководитель Объединённой еврейской общины Украины.

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Автор: УНИАН