Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова задекларировала за 2020 год 3,5 млн грн заработной платы.

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова задекларировала за 2020 год 3,5 млн грн заработной платы.

Как передают «Украинские новости», согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, большую часть дохода Рожковой за 2020 год составляет зарплата - 3,566 млн гривень, пишет «Телеграф».

Стоит отметить, что Рожкова является обладательницей ряда дорогих часов. Так, в ее декларации указаны часы OMEGA стоимостью 228 тыс. гривень (приобретены в 2016 году).

Chopard стоимостью 145 тыс. гривень (приобретены в 2017)

Ulysse Nardin стоимостью 260 тыс. гривень (приобретены в 2018)

Фото от 25.09.2019

HYSEK за 170 тыс. гривень (приобретены в 2019)

Фото от 16.01.2020

А также Antoine Preziuso. Стоимость последних Рожкова не указала, однако по официальным данным, она составляет от 250 тысяч долларов, а с драгоценными камнями – от 450 тысяч долларов. В переводе на украинскую гривну – от 6 млн гривень и 12,5 млн грн соответственно.

Фото 18.05.2018

Каким образом, при официальной зарплате 3,5 млн грн в год можно позволить себе часы, стоимость которых превышает годовую зарплату в несколько раз – вопрос остается открытым.

Часы Екатерины Рожковой неустановленных марок:

Также согласно декларации Рожковой сумма наличных, которая хранится у нее дома, составляет 250 тыс. долларов и 17 тыс. евро – в три раза больше, чем банковские сбережения: в Платинум Банке у Рожковой лежит 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке - 743,440 тыс. гривень, в банке "Кредит Днепр" - 1,7 тыс. долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривень.

Стоит отметить, что Рожкова за 2020 год получила в 10 раз больше зарплаты, чем президент Владимир Зеленский.

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Автор: Иван Бойко