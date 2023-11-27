В НАБУ отмечают, что его подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке программного обеспечения.

Высший антикоррупционный суд избрал экс-заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктору Жоре меру пресечения.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. При этом фамилия не сообщается, но ранее говорилось, что среди фигурантов дела есть бывший заместитель председателя Госспецсвязи.

В НАБУ отмечают, что его подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке программного обеспечения. При этом суд определил альтернативу - залог в сумме 10 млн грн.

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Дело с растратами в Госспецсвязи - детали

20 ноября правительство освободило от должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя, а также заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации был уволен Виктор Жора.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили руководителям Госспецсвязи о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы всего в составе 6 человек.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", принадлежащее к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

24 ноября Центр противодействия коррупции сообщил, что экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь освобожден из-под стражи. Был внесен залог в 25 миллионов гривен, который был определен судом.

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