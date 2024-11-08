Глава правительства уверяет, что никаких ограничений на заготовку дров для людей не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет принятый парламентом закон, которым предусмотрены штрафы и уголовная ответственность за хранение дров без документов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В сельской местности для людей это важное резервное, иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что принятый Верховной Радой Украины законопроект, который касается этого вопроса, не вступит в силу, потому что его не подпишет глава государства.

Видео дня

"Резонансный депутатский закон о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом Украины. Более того, государство и правительство всячески будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", - сказал премьер-министр Украины.

Законопроект о "незаконном хранении дров"

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины" (регистрационный номер9665). За него проголосовало 242 народных депутата.

15 октября законопроект был передан на подпись президента. Без его подписи и обнародования закона он не может вступить в силу.

Принятым законом предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность, если украинцы без соответствующих документов будут хранить более 15 м куб. дубовых дров или 30 м куб. сосновых.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, который является одним из авторов законопроекта, убеждал, что принятый ВР законопроект направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу.

Вас также могут заинтересовать новости: