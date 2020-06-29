Стало известно, меню на каком языке хотят видеть украинцы - опрос

1% респондентов высказали мнение, что меню должно быть обязательно на русском языке и дополнительно на украинском там, где большинство этого желает.

40% граждан Украины считают, что меню в кафе и ресторанах должно быть напечатано на украинском и русском языках в заведениях питания на всей территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные сегодня на сайте Киевского международного института социологии.

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В последнее время было много дискуссий о том, на каком языке - украинском и/или русском - должно быть описание блюд в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и другие). С каким утверждением вы согласны в большей степени?» - спросили у респондентов.

По данным исследования, чаще всего украинцы выбирали ответ «на украинском и русском языках на всей территории страны» - 40%.

На втором месте - альтернатива «обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке там, где большинство населения этого желает» (27%), на третьем - «только на украинском языке на всей территории страны» (25%), на четвертом - «обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке там, где большинство этого желает» (1%).

«Таким образом, 92% считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов», - отмечают социологи.

Ответ «другое» выбрали 2% опрошенных, «трудно сказать» - 4%.

*** Опрос проведен с 20 по 23 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

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