Проблемы с жильем и телесные повреждения: Кулеба рассказал, как пострадали украинцы от взрыва в Бейруте

В результате взрыва одна гражданка Украины получила телесные повреждения, значительно повреждены жилые дома трех семей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Бейруте после взрыва в порту в Посольство Украины в Ливанской Республике обратились 30 человек с просьбой о выплате небольшой денежной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на 9:00 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины от этого взрыва в Ливане нет", - сказал Кулеба.

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Он сообщил, что в украинское посольство в Бейруте обратилось три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.

"Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила", - уточнил глава МИД.

Министр добавил, что посольство занимается судьбой этих граждан. "Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса также", - сказал Кулеба.

Отдельно министр обратил внимание на информацию СМИ, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута, находились граждане Украины. "Но пока эта информация не подтверждается. По нашей информации - экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", - заявил Кулеба.

Также министр отметил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел мощный взрыв.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV, в свою очередь, сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется в качестве компонента взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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