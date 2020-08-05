У правительства до сих пор нет информации, есть ли среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцы

Премьер-министр подчеркнул, что украинская власть "внимательно следит за ситуацией".

В настоящее время нет информации о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцах.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на данные Посольства Украины в Ливане.

«Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией», - написал Шмыгаль.

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Глава правительства выразил соболезнования пострадавшим и тем, кто потерял близких в результате взрыва.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв, пока известно о как минимум 78 погибших и почти 4000 раненых. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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