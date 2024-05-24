В ГУНП есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

Оповещение военнообязанного полицейскими и представителями ТЦК обязательно должно фиксироваться. О противоправных действиях правоохранителей необходимо сообщать на 102, 112 или на горячие линии.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, перед несением службы представители ГУНП обязательно проходят инструктаж.

"Это предусматривает нормативно-правовая база деятельности полиции. Конечно, эти алгоритмы уже доведены до всего личного состава и ежедневно контролируется их реализация", - рассказал он.

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Как отметил Выговский, в случае совершения противоправных действий полицейские несут уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную или дисциплинарную ответственность в зависимости от каждого отдельного случая.

"Относительно фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации (часть шестая статьи 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации")", - сказал глава Национальной полиции.

Эта процедура является обязательной. Кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в ГУНП есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

Вручение повесток в Украине

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение "Резерв+".

Выговский отметил, что полицейские совместно с представителями ТЦК и СП участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, но повестки не вручают.

Если во время проверки документов у лица есть документ, удостоверяющий его личность, однако отсутствует военно-учетный документ, в таком случае полицейский документирует этот факт, после чего с целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы направляет в ТЦК.

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