Это первый визит французского фрегата в Украину.

К одному из причалов морского вокзала Одесского порта пришвартовался фрегат французских Военно-морских сил Auvergne.

Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВ Черное море вошел ракетный эсминец США: стала известна цельКорабли как Auvergne предназначены для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и поражения наземных объектов противника.

Остановка в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году, отметили в ВМС ВСУ.

По информации посольства Франции в Украине, корабль будет находиться в порту несколько дней. Он вошел в Черное море 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трех недель.

Справка. Auvergne D654 - самый современный корабль ВМС Франции. Его длина – 142 метра, ширина – 20 метров, осадка – 5 метров. На борту – новейшее радиоэлектронное оборудование, артиллерийское вооружение. В частности, 76-миллиметровая скорострельная пушка, три пушки с системой дистанционного управления "Нарвал", зенитные ракеты вертикального старта, вертолет NH90 и прочее.

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