Кроме мощи армии, глава государства отметил важность инфраструктуры безопасности для Украины и единство украинского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл главную свою мечту. Он отметил важность победы в войне, которая сделает невозможным в будущем новые войны со стороны Российской Федерации.

У главы государства спросили о мечтах и что будет дальше, потому что его личность уже вошла в историю. Президент указал, что сейчас для него вопрос, как его будут воспринимать в истории, не является приоритетом.

"Номер один - это окончание войны победой. Победа для всех разная. А для меня, как президента, я бы хотел такую победу, что сделает невозможным возвращение войны. Я бы хотел именно такой победы. Это непросто. Это составляющая, которая зависит не только от мощности армии, а именно от инфраструктуры безопасности и от общества. Номер один - от народа. Надо, чтобы народ остался в единстве", - подчеркнул Зеленский во время интервью Натали Мосейчук, которое транслировали во время общенационального телемарафона.

Видео дня

Завершение войны - у Зеленского рассказали, что мешает

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ускорение завершения российско-украинской войны на справедливых для Украины началах, требует от цивилизованного мира усиления трех решений, а именно:

обход санкций и производство ракет в России;

недостаточные объемы поставок оружия в Украину;

недостаточная изоляцию высшего руководства России.

Вас также могут заинтересовать новости: