Изменения предусматриваются на период действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект №9238, который позволяет военнослужащим во время военного положения использовать транспортные средства с правым рулем.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram, за соответствующее решение проголосовали 279 нардепов. Согласно пояснительной записке, законопроект вносит изменения к действующему законодательству. Так, предусматривается возможность участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля, которые были получены воинскими частями ВСУ на период действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Отмечается, что изменения внесли из-за того, что пикапы, бронированные авто, реанимобили, внедорожники, микроавтобусы, которые покупают в Великобритании имеют правое расположение руля, из-за чего их нельзя было использовать в Украине.

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Свежие решения Верховной Рады

Верховная Рада 28 июня также приняла закон, которым предусмотрено ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих в размере 30-100 тыс. грн. За окончательное принятие закона по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения, проголосовало 311 народных депутатов. Им предусмотрено, что доплата начисляется на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином - то есть как сейчас.

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