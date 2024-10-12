Военнослужащие и волонтеры возмущены реакцией уклонистов, которые недовольны проверкой документов ТЦК после концерта "Океана Эльзы" и другими рейдами. А волна негативных публикаций в соцсетях подпитывается врагом.

"Особенно порадовали наши ура-патриоты. Это те же люди визжали в 2022: "солнышки, зайчики, спасите нас от русских", в 2024 орут: "Позор полиции"? Очень обнадеживающе и мотивационно", - пишет Алина Михайлова, вдова погибшего героиня Украины Да Винчи.

"А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали ганьба? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался, и тебя тут уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули отсюда не отправит в первый день", - добавляет бывший военнослужащий 93 бригады Артем.

Видео дня

Как сообщали журналисты с места происшествия, на самом деле только нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили. На других видео видно, что общение было спокойным и корректным.

Зато эту тему активно раздувают пропагандистские паблики, уверяя собственную аудиторию, что украинцы ожидают "освободителей" из "братской России". Между тем, украинские военные возмущены, что когда враг давит на фронте, отдельные люди живут своей мирной жизнью, забывая войну.

"Одни и те же люди мечтают о полном уничтожении России - но выступают против усиления мобилизации в Украине. Требуют выхода на границы 1991 года - но не планируют лично участвовать в отвоевании Донецка, Луганска или Крыма", - отмечает публицист Михаил Дубинянский.